Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM В Ростовской области обе дозы вакцины против коронавирусной инфекции получили 66 286 человек, то есть более 1,5% от численности населения. Это следует из данных регионального оперштаба, опубликованных 19 марта.

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«На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 107 367 человек, за сутки — 1 266. Из них завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 66 286 человек, за сутки — 3 133», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области, по предварительным данным Ростовстата, проживают 4 млн 185,2 тыс. человек. Планируется, что участие в прививочной кампании от COVID-19 примут 60% населения — более 2 млн человек.

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