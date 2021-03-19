Белгород, , 11:52 — REGNUM В Белгородской области 19 марта подтверждены 92 случая заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 199 пациентов, от осложнений скончались два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Всего в Белгородской области выявлены 33 230 носителей инфекции. Завершили лечение 29 066 человек. Осложнения на фоне COVID-19 стоили жизни 528 пациентам.

В стационарах находятся 911 человек, из них девять — в тяжёлом состоянии на ИВЛ. На самоизоляции — 10 112 жителей региона.