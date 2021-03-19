Рыбинск, Ярославская область, 19 марта, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Ярославской области Рыбинский городской суд постановил взыскать миллион рублей с местной жительницы, повредившей прибор учёта электроэнергии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Рыбинский городской суд.

Pixabay.com Прибор учёта электроэнергии

В суд обратилась компания «ТНС энерго Ярославль» с иском к гражданке Арутюнян, проживающей в частном жилом доме.

«В январе 2020 работниками сетевой компании ПАО «МРСК-Центра"-"Ярэнерго» при проверке состояния расчетных приборов учета у потребителей установлен факт безучетного потребления электроэнергии, о чем составлен акт от 23 января 2020 года. С актом в сбытовую компанию была предоставлена справка-расчет объема безучетного потребления на 116 028 к.Вт.ч.», — говорится в решении суда.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, прибор учёта был вскрыт, а пломба сорвана. Поскольку установить, сколько именно энергии было потреблено, невозможно, энергетики считают по-максимуму. Берётся максимальная мощность, которую потребляет жилой дом, и умножается на количество часов. Если ограничения максимальной мощности нет, то ситуация для владельца ещё хуже — потребление рассчитывается по сечению кабеля.

В случае в Рыбинске жительнице насчитали 116 028 киловатт, что составляет в денежном эквиваленте 979 157 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил выплатить пени в размере 25 759 рублей. Таким образом общая сумма долга превысила миллион.

Свою вину женщина полностью признала. Суд удовлетворил иск «ТНС энерго Ярославль». Судебное решение в силу пока не вступило и может быть обжаловано.