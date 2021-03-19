Москва, 19 марта, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Переход на дистанционное обучение не вызвал значительного снижения качества образования, хотя отдельные проблемы существуют. Об этом 19 марта заявил глава Минпросвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в ходе заседания президиума Совета законодателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

«Мы в начале учебного года провели срез знаний школьников, и по результатам можно сказать, что каких-то серьёзных вопросов, связанных с качеством образования, серьёзных вопросов у нас нет», — заявил Кравцов.

Тем не менее по итогам проверочных работ были направлены точечные рекомендации в регионы.

«Точечно отработать со школами, с учениками, где есть проблемы и пробелы в знаниях, чтобы не потерялась мотивация, чтобы минимизировать последствия дистанционного обучения», — подчеркнул он.