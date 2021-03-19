Кемерово, , 11:37 — REGNUM Дорожные службы Кемерова готовятся к паводку. Специалисты уже начали вывозить снег в зонах возможного подтопления и вскрытию кюветов. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Уточняется, что до 10 апреля из зоны риска планируют вывезти 99 тыс. кубометров снега и вскрыть около 20 тыс. пог. метров кюветов. При установлении положительной температуры, дорожники планируют промыть 6436 пог метров водопропускных труб, расконсервировать 2491 дождеприёмный колодец и 1192 пог. метра щелевых дождеприёмников.