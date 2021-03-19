Ташкент, , 11:37 — REGNUM Новым хокимом (главой) Ташкентской области утвержден Даврон Хидоятов. Решение принято на внеочередном заседании областного кенгаша (совета) народных депутатов, сообщает 19 марта агентство «Газета.uz».

В заседании принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Глава государства положительно отозвался о деятельности Хидоятова на различных должностях. По его словам, чиновник соответствует вызовам времени.

«Если бы у меня было по четыре-пять таких руководителей в каждой области, то у нас всё было бы хорошо. К сожалению, нет», — сказал Мирзиёев.

Глава государства добавил, что предыдущий хоким Ташкентской области Рустам Холматов по своему желанию написал заявление об уходе. «У меня не было желания освобождать его от должности», — сказал президент.