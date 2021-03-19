Минск, , 11:40 — REGNUM Постановление о привлечении блогера Антона Мотолько как обвиняемого по уголовному делу вынесло управление Следственного комитета (СК) по Минску и передало МВД Белоруссии документы для организации его межгосударственного розыска. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба белорусского СК в своем Telegram-канале.

«В рамках расследования прокурором города Минска санкционировано постановление о применении в отношении блогера меры пресечения в виде заключения под стражу, в МВД направлены документы для организации его розыска, в том числе межгосударственного», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что СК страны передал в компетентные органы материалы о признании Telegram-канала блогера на территории Белоруссии экстремистским и передал в министерство информации республики материалы для принятия мер по ограничению доступа к этому интернет-ресурсу.

При этом отмечается, что в настоящее время следователи анализируют данные о взаимоотношении Антона Мотолько с членами координационного совета оппозиции страны, а также с представителями других государств и международных организаций на предмет деятельности против интересов страны и ее национальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта стало известно, что в законодательстве Белоруссии будет введена дополнительная ответственность за распространение заведомо недостоверной информации о различных сферах жизни республики.