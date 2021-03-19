Токио, , 11:38 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan представил кроссовер Qashqai в лимитированной версии Premiere Edition. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Премьера Qashqai нового поколения прошла ещё в феврале 2021 года. Это авто доступно для заказа в Великобритании. Теперь же японцы обнародовали технические характеристики кроссовера в версии Premiere Edition.

В модельной линейке Nissan лимитированная версия Qashqai займёт место между модификациями N-Connecta и Tekna. Стоимость Nissan Premiere Edition с механической трансмиссией составит 29 270 фунтов стерлингов (порядка 2,96 млн рублей). Цена модели с вариатором — 31 790 фунтов стерлингов (более 3,2 млн рублей).

В движение Premiere Edition приводит доработанный «мягкий» гибрид рабочим объёмом 1,3 литра. Версия силовой установки с «механикой» выдаёт 138 л. с., а мотор с вариатором — 156 л. с.

Ранее официальный представитель Nissan Джош Клифтон сообщил, что японский автопроизводитель проводит испытания нового 1,5-литрового мотора для рестайлинговой модели X-Trail.

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