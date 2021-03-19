Пенза, , 11:54 — REGNUM В Пензенской области число инфицированных, по информации на 19 марта, с начала пандемии коронавируса составляет 40 755 человек. Накануне заболевание подтвердились у 111 пензенцев. Сутками ранее заболели 113 человек. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Выздоровели всего 37 035 пациентов, или 90,9% от общего числа заболевших. За сутки побороли инфекцию 124 человека. Всего скончались от последствий заражения коронавирусом 489 пациентов, четверо — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области по данным на 18 марта суммарный охват тестированием населения на коронавирус составлял 59,43%. Под наблюдением врачей оставались 7235 человек, сняли с коронавирусного учета 94 351 жителя. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом прошли 768 031 человек, осуществили более 818 тыс. исследований.

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