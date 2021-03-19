19 марта 2021 | Время чтения 6 мин

На Сахалине на первый план самых обсуждаемых тем за прошедшую неделю вышли штаны Киркорова от Gucci, черви в каше в Сахалинском высшем морском училище, и, вот уже не первую неделю подряд сахалинцы обсуждают разгуливающие своры бездомных собак.

Алексей Иванов, , 12:24 — REGNUM Бездомных собак предложили отлавливать и отправлять губернатору Сахалина

Панорама Южно-Курильска Андрей Шапран © ИА REGNU8

Очередная свора собака стала темой для широкого обсуждения на Сахалине на уходящей неделе. В Instagram на странице «ЧП Сахалин» разместили фотографию стаи бездомных собак. Как утверждает автор, фото сделано в селе Дальнее.

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«Куда обращаться? Или только, когда беда придёт, у нас принимают меры?», — написал автор страницы.

Пользователи обратили внимание, что одна из собак в ошейнике, и предположили, что она домашняя.

«Причём заметьте, одна из них не бездомная. А потом эти горе-хозяева просто подкинут щенков в какой-нибудь подъезд», — написал alexandrkarban89.

«А скоро они расплодятся…» — написала irinacorso.

При каждом обсуждении темы бродячих собак пользователи соцсетей делятся на две группы: одни настаивают на радикальных мерах по уменьшению их численности, вторые жалеют четвероногих, которые по каким-то причинам стали не нужны своим хозяевам и оказались на улице.

«Домой себе заберите пару здоровенных озлобленных бродячих псов. А, нет… Надо, наверное, в приюты сдавать, которые и так переполнены. Или стерилизовать, что не бесплатно и не решает проблемы радикально», — написал lyapun_sakh.

«Их везде куча, не только у вас, это огромная проблема, и никому до этого нет дела», — прокомментировала rinaabramova1979. «Отловить — и Лимару (прим. ИА REGNUM — губернатору Сахалина Валерию Лимаренко) во двор», — предложила nastasiya_chebotareva.

Бездомная собака Дарья Драй © ИА REGNUM

«Блин, проблема с бродячими собаками по всей стране и неужели нельзя решить эту проблему???» — возмутилась kupriianova3816.

«Эти собаки никому не мешают! Хорошие и добрые, ни на кого не кидаются», — вступилась в защиту собак yanochka_kan65.

«Мне порой кажется, что у людей, которые так рассуждают, немного не в порядке с головой. Это собаки, и никто не знает, что у них в голове стукнет… Да в общем, пока вас не коснётся, собачников беспонтовых, вы не задумаетесь», — ответила предыдущему пользователю borissenkoruslana.

«Вот меня это прям поражает!!! Когда их отстреливают, все в один голос говорят то же самое, да что это такое, куда смотрит власть!!! че к чему! и так не так и так не так», — написал artursnezhko. «У нас тоже была куча во дворе, и в отлов звонила лично, все без толку, нападать начали уже на людей псины эти бездомные. Кто-то не выдержал, траванул их, оставшиеся сбежали, как тараканы», — рассказала natyska.16.07. «Во дворах, особенно на Горького 20, гуляют собаки, порою бывают агрессивны!!! К кому обращаться, не знаем», — прокомментировал пользователь c.h.i.k.e.e.v.

На Сахалине часто похищают собак для употребления в пищу, но, как правило, делают это с домашними питомцами.

Сахалинский броненосец «Потемкин»

ЧП в Высшем морском училище имени Т. Гуженко в Холмске вызвало общественный резонанс на Сахалине. В учебном заведении началась проверка СУ СКР после сообщения в СМИ об отравлении курсантов. Госпитализированы были девять курсантов, в том числе несовершеннолетние. Мать одного из учащихся мореходного училища сообщила, что на завтраке сын обнаружил червей в каше. Под новостью об этом ЧП жители Сахалина оставили более 100 комментариев на форуме Sakh.com.

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«Рыба гниет с головы. Везде бардак, потому что властям плевать на все и на всех. А когда власти плевать, тогда остальные понимают, что бы они ни сделали, никакого наказания не последует. Вот и живем, то дома каждый день тушим, то о детском бандитизме читаем», — прокомментировал пользователь форума.

«Это ведь наверняка не только там обнаружены черви. Кто и кому поставляет продукты, этот поставщик-снабженец наверняка и на суда военные поставляет провизию. Причина восстания на броненосце «Потемкин» — поданное на обед команде мясо с червями. Действительно, началось с него. Днем ранее командир броненосца отправил корабельного ревизора мичмана Макарова в Одессу для закупки провизии. Макаров привёл коков и матросов-артельщиков в магазин своего знакомого купца Копылова. Здесь мясо было, но червивое. Моряки купили его, а оставшиеся деньги попилили. За восстанием напряженно следили два человека: Николай Второй в Петербурге — в страхе, и Владимир Ленин в Женеве — с надеждой», — сравнил пользователь Talk.

«Давно пора проверку устроить, такого беспредела лично я нигде не встречала, а кормят там и правда непонятно чем, проходя мимо столовой, я думала, что поросятам помои варят, но курсанты сказали, что скоро у них обед», — написала одна из пользователей форума.

Высшем морском училище имени Т. Гуженко в Холмске Max Shestera

Встречаются в комментариях и более подробные высказывания об организации питания в учебном заведении.

«Я не удивляюсь ничему, связанному с мореходкой. Много лет назад туда устроилась работать поваром знакомая — так она с таким восторгом рассказывала, какие сумки с продуктами оттуда все повара домой тащат. Соответственно ученики получали то, что оставалось. А дети траванулись неспроста — если в крупе есть черви, значит, она или старая, или заплесневела, или была ими заражена изначально. В любом случае плесень или черви выделяют токсины, особенно опасные для человека. Раньше некачественным хлебом, приготовленным из такой пшеницы, травились десятки человек со смертельными исходами. Крупу надо тщательно проверять при закупке, а мореходка явно закупила самую дешевую, и посчитали, что дети все съедят. Не прокатило», — написала Сахклубничка91

Некоторые пользователи относятся к произошедшему с иронией и подшучивают.

«Это заменитель мяса был», — написал форумчанин.

«Ваши проблемы… да Робинзону Крузо», — прокомментировал ms_wolf.

«В армии тоже попадались червяки, и ничего», — считает 1988Александр1988.

Штаны Киркорова и дом игрушек в Невельске — что общего?

По дороге в Невельск есть частный дом, который украшен разнообразными мягкими игрушками. Хозяин развешал плюшевых медведей, зайцев, котов, собак по забору своего особняка, на окнах, деревьях, гараже. Местные жители говорят, что, проезжая мимо, любуются и улыбаются, а некоторые испытывают чувство страха, сравнивая увешанный игрушками дом с домом из фильма ужасов.

«А вот у меня не очень приятные ощущения, когда мы проезжаем мимо него, как будто попадаешь в фильм ужасов…» — написала larochka642 на странице sakhalin_reg в Instagram.

«В этом доме живет ребенок-аллергик, игрушки жалко было выкидывать начали вешать на дом. После местные жители привозят тоже игрушки. Красиво и необычно», — считает dashulikdasha.

Кукла Цитата из к/ф «Потомство Чаки» реж Дон Манчини. 2004. США

Довольно широкое обсуждение у сахалинцев вызвали штаны российского певца Филиппа Киркорова — они полностью увешаны разнообразными маленькими мягкими игрушками. Жители островного региона сравнили их с сахалинским домом игрушек. Штаны Киркорова не всем пришлись по вкусу, и в адрес певца звучат в том числе нелестные комментарии.

«Просто Невельск идёт впереди трендов!» — уверена пользователь iuli4718.

«Это одна из его резиденций», — предположила insomnia27 65 .

«Пусть подают на Киркорова в суд за авторское право», — предложил пользователь natchi_sakumi.jp.

«Он по ходу под дом косит», — считает esmira29.12

«Каждый по-своему с ума сходит», — заключила irinaandreeva4467.