Архангельск, , 11:34 — REGNUM Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Архангельской области на получение 2,76 млрд рублей для переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, из областного бюджета на эти цели добавят еще 56,25 млн рублей.

«В результате на общий объем финансирования мы сможем расселить 54,2 тыс. квадратных метров аварийного жилья на территории 11 муниципальных образований области. Свои жилищные условия смогут улучшить 3062 северянина», — отметил губернатор Александр Цыбульский.

Напомним, с 2019 года на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилфонда регион получил 6,36 млрд рублей. Софинансирование со стороны региона составило 174,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области за год переселили из аварийного жилья более 2 тысяч человек.