Архангельск, 19 марта 2021, 11:34 — REGNUM Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Архангельской области на получение 2,76 млрд рублей для переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, из областного бюджета на эти цели добавят еще 56,25 млн рублей.
Напомним, с 2019 года на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилфонда регион получил 6,36 млрд рублей. Софинансирование со стороны региона составило 174,5 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области за год переселили из аварийного жилья более 2 тысяч человек.