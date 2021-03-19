Екатеринбург, , 11:44 — REGNUM В Свердловской области подтверждено ещё 152 случая выявления коронавируса у жителей региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном оперштабе.

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Для сравнения, сутками ранее власти докладывали о регистрации 166 носителей вируса SARS-CoV-2. Всего выявлено с начала пандемии уже 80 800 случаев заражения коронавирусом.

Диагноз подтвердили за минувшие сутки жителям Екатеринбурга (40 человек), Алапаевска, Артинского и Ачитского городских округов, Берёзовского, Белоярского городского округа, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, поселка Махнево, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Областные власти заявляют, что дефицита вакцин нет.

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