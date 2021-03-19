Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM За истекшие сутки ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге практически не изменилась: эпидемия продолжает пребывать на «высоком плато». Как сообщили 19 марта в федеральном оперштабе, за сутки выявлен 921 новый носитель коронавируса, это всего на три случая больше, чем сутками ранее. Общее число зарегистрированных случаев заражения за время пандемии достигло 385 200 случаев.

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Выздоровел из числа заболевших COVID-19 в Петербурге 336 191 человек, в том числе 2027 выписаны по выздоровлению за последние сутки. Второй день подряд суточная цифра выписки превышает две тысячи пациентов.

«Продолжается тренд на снижение распространения инфекции, но с эпизодами стагнации и роста, что говорит о нестабильности этого процесса и существенной вероятности его перехода в новый подъем заболеваемости», — заявили 18 марта в городском оперативном штабе.

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