Йошкар-Ола, , 11:33 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 19 марта выявили 24 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 25 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 273 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 11 309 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 44 человека. 194 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки, как и в предыдущий день, было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 770 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 164 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 396 человек, из них у 381 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки был выписаны 34 пациента, при этом госпитализированы 32 жителя Марий Эл.