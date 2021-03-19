Монтеррей, Мексика, 19 марта 2021, 11:33 — REGNUM Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей Сербии Ниной Стоянович в матче второго круга турнира в Монтеррее (Мексика). Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3.
Калинская два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, пять ошибок на подаче и 2 из 6 брейков.
В четвертьфинале турнира Калинская сыграет со швейцарской теннисисткой Викторией Голубич.