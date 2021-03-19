Симферополь, , 11:32 — REGNUM Планы Киева о том, чтобы «выжать» Россию из Крыма, не более чем болтовня. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

«Всё это пустопорожняя болтовня», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

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При этом министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу руководитель рабочей группы сравнил с персонажем Манилова из поэмы «Мёртвые души». По словам Молохова, глядя на него, хочется воскликнуть «а министр-то голый, или как минимум топлес».

«Глава украинского МИД, видимо, силится за своими заявлениями о системном давлении на Россию за Крым попасть в топ международных новостей и скрыть тем самым свою никчемность и некомпетентность», — уверен Молохов.

Как сообщало ИА REGNUM, в эфире телеканала «1+1» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, перечисляя задачи так называемой «крымской платформы», подчеркнул, что при помощи последовательного системного давления можно «вытеснить» Россию из Крыма. Ещё одна цель — сделать вопрос Крыма актуальным для международного сообщества.