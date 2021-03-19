Ростов-на-Дону, , 11:32 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 12 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 19 марта.

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Жертвами коронавируса стали восемь женщин в возрасте от 56 до 89 лет и четверо мужчин в возрасте от 67 до 87 лет. Пациенты, которые не смогли победить COVID-19, страдали рядом хронических заболеваний.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 3 369 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

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