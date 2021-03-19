Тбилиси, , 11:32 — REGNUM В Грузии 19 марта умерла 27-летняя медсестра, которая впала в кому после того, как ей сделали прививку от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

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Как рассказали журналистам в Первой университетской клинике (Тбилиси), где находилась женщина, смерть пациентки зафиксировали в 12:00 по местному времени (11:00 мск).

Тело будет передано на вскрытие для выяснения причин смерти.

Напомним, в грузинском Ахалцихе 18 марта медсестра впала с кому после того, как ей вкололи вакцину AstraZeneca. Женщину срочно отправили в столичную клинику. По предварительной версии причиной осложнения стала острая аллергическая реакция.

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