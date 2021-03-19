Ростов-на-Дону, , 11:28 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 242 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 19 марта. Это на два случая заражения больше, чем днём ранее.

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Новые носители инфекции выявлены в 38 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (96), Батайске (11), Азовском и Белокалитвинском районах (по десять). Чуть более 20% заразившихся — люди старше 66 лет, 5,8% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 77 948 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 69 457 человек.

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