Красное-на-Волге, , 11:49 — REGNUM В Красносельском районе Костромской области полицейские задержали иностранца, на протяжении 8 лет находившегося в межгосударственном розыске — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Задержание © МВД России по Костромской области

В 2013 году гражданин Казахстана совершил грабёж, получил условный срок и сбежал из своей страны в Россию. Сначала он жил на севере государства, а затем поселился в Костромской области, обзавёлся семьёй и начал выращивать быков на продажу.

Все это время он жил без паспорта, представляясь селянам только по имени. Полицейские вместе с росгвардейцами задержали мужчину, когда тот возвращался домой с фермы. Сейчас гражданин Казахстана заключен под стражу, в дальнейшем его переправят на родину, где условный срок за грабёж ему скорее всего заменят на реальный.