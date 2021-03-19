Химки, Московская область, 19 марта 2021, 11:28 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал поручение главе городского округа Химки оказать помощь пострадавшим при взрыве в жилом доме, сообщает 19 марта телеграм-канал руководителя региона.
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«Губернатор также поручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь и заботу жильцам дома», — говорится в сообщении канала.
Также уточняется, что ситуация находится под контролем. На место выехали зампред правительства региона Роман Каратаев и начальник подмосковного главка МЧС Сергей Полетыкин.