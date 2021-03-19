Москва, , 11:37 — REGNUM Минобрнауки и Минпросвещения проработают вопрос учёта достижений выпускников специализированных учебно-научных центров для их поступления в российские вузы. Такое поручение отдал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает 19 марта пресс-служба правительства.

Поручение главы правительства стало итогом его поездки в Новосибирскую область в начале марта. Во время посещения НГУ Мишустин пообщался с директором спеиализированного научно-учебного центра Людмилой Некрасовой. Она попросила закрепить нормативный статус таких учреждений.

Мишустин поручил Минфину и Минобрнауки согласовать соответствующий документ до 9 апреля. В его распоряжении говорится, что Минобрнауки и Минпросвещения до 15 апреля должны проработать вопрос учёта достижений выпускников учебно-научных центров при поступлении в вузы.

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