Улан-Удэ, , 11:27 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ задержан местный житель по обвинению в убийстве, совершенном девять лет назад в центре города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, расследование преступления всё это время не прекращалось.

Убийство произошло ночью 10 июня 2012 года. В ходе потасовки между двумя молодыми людьми возле магазина, один из них вытащил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в противника. После этого он сел в автомобиль марки BMW и скрылся. Потерпевший получил ранение в шею и спустя некоторое время скончался в больнице.

По данным следствия, владельцем иномарки являлся местный житель, занимавший определённое положение в криминальной среде. При допросе он отверг обвинения, ссылаясь на алиби, однако позже пустился в бега. Мужчину объявили в розыск.

Тем временем, правоохранители разыскали владельца ещё одного похожего BMW, на которого также имелись улики, подтверждающие его причастность к преступлению. Подозреваемый был задержан, после чего дал подробные показания о происшествии девятилетней давности, сообщив, что пистолет выбросил в реку, а автомобиль перегнал в Читу и продал.

«Сейчас в Забайкальском крае устанавливаются новые владельцы машины. Также по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор необходимой доказательственной базы», — отметили в ведомстве.

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