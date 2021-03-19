Сеул, , 11:30 — REGNUM Спикер Национального собрания Южной Кореи Пак Бён Сок провел 19 марта переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает Korea JoongAng Daily со ссылкой на представителей южнокорейского парламента.

По их словам, переговоры прошли в формате видеоконференции и продлились 45 минут.

Известно, что представители двух стран обсудили вопросы, касающиеся функционирования альянса двух стран и решения северокорейских проблем. Стороны подчеркнули важность продолжения скоординированной политики Сеула и Вашингтона в отношении КНДР.

Представитель Южной Кореи отметил, что диалог — единственный эффективный способ контактов с Северной Кореей, а также добавил, что двусторонний альянс Южной Кореи и США является основой укрепления региональной безопасности.

В свою очередь, Пелоси подчеркнула, что позиция Сеула послужит важным «руководством» при обсуждении и разработке будущей северокорейской политики США, а также напомнила, что у Сеула и Вашингтона есть общие интересы и общие ценности.