Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM В Петербурге за последние сутки вновь увеличилось количество зарегистрированных летальных исходов от COVID-19. Рост суточной смертности от ковида продолжается в городе третьи сутки подряд.

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Как сообщили 19 марта в федеральном оперштабе, за минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 38 смертей, что на пять случаев больше, чем сутками ранее, и на восемь случаев больше, чем два дня назад. Впрочем, печальный рекорд марта устоял — тогда констатировали 52 смерти по итогам суток 9 марта.

Общее число жертв COVID-19 в Петербурге достигло 11 844 человек. Больше умерло людей только в Москве, где население более чем вдвое превышает число петербуржцев. Летальность болезни в Северной столице составляет на сегодня чуть более 3%.