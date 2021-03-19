Саранск, , 11:26 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 19 марта выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 39 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 18 609 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 39 человек, всего с начала пандемии выздоровели 16 603 жителя Мордовии. 187 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в регионе, накануне скончались двое жителей республики.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 18 марта в инфекционных стационарах республики лечение получали 558 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2010 человек.