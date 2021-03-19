Лондон, , 11:25 — REGNUM Читатели британского таблоида Daily Mail после оскорблений президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина назвали главу Белого дома психически неуравновешенным человеком.

«В Белом доме засел псих…», — прокомментировал слова Байдена пользователь Deeez.

«Разжигатель войн Байден решил начать с России», — считает пользователь под ником psvensson75.

Некоторые читатели предположили, что таким образом Байден вознамерился развязать третью мировую войну.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей» (killer).

В ответ на оскорбления американского лидера Владимир Путин пожелал Байдену здоровья. Президент России уточнил, что в истеблишменте Соединённых Штатов много честных и порядочных людей, Москва будет опираться на них.

Читайте также: «Заявление против нашего президента — это заявление против каждого из нас»