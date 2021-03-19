Вашингтон, , 11:23 — REGNUM Палата представителей США проголосовала 18 марта в поддержку натурализации миллионов нелегальных мигрантов, в том числе так называемых «мечтателей» — иностранных граждан, привезенных в США в несовершеннолетнем возрасте, сообщает New York Post.

Закон об американских мечте и надежде (American Dream and Promise Act) был принят 228 голосами против 197. Инициативу поддержали все демократы в палате представителей, а также девятеро республиканцев. В его рамках молодым мигрантам и беженцам будет выдан временной защитный статус.

Вместе с ним был принят 247 голосами против 174 Закон о модернизации рабочей силы в сельском хозяйстве.

Многие республиканцы утверждали, что момент для принятия законопроектов был выбран неудачно из-за всплеска нелегальной иммиграции на границе США и Мексики. Законопроект «игнорирует проблему, и на самом деле ухудшит ситуацию», отметил лидер меньшинства палаты представителей республиканец Кевин Маккарти, который обвинил Байдена в том, что он спровоцировал всплеск миграции своей риторикой кампании 2020 года и недавней пограничной политикой.