Москва, , 11:23 — REGNUM На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 116,7 млн. Об этом 19 марта сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

«По состоянию на 18.03.2021 проведено 116 724 405 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также сообщается, что 364 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 488 339 человек.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 17 марта число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 116 360 239.