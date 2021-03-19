Москва, , 11:20 — REGNUM Строительный рынок в РФ в настоящее время оказался в руках крупных застройщиков, которые смогли выиграть на пике льготной ипотеки, а малый строительный бизнес в РФ с переходом на эскроу-счета остался без денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 марта заявил бывший эксперт промышленного комитета ОНФ, зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что льготную ипотеку следует развивать прежде всего на селе.

«Сельские территории — это, как правило, индивидуальная застройка. Именно поэтому здесь будет применима программа льготной ипотеки на строительство частных домов, — сказал Демин. — Сейчас действительно наблюдается дефицит новых квадратных метров в регионах — в частности в Башкирии, Краснодарском и Алтайском краях, Перми и Саратовской области. В принципе, льготные займы на жилье как один из факторов могли бы увеличить объем застройки. Это со стороны потребителей. А вот со строительными предприятиями в регионах ситуация сложнее, ведь многие застройщики ушли с рынка в период пандемии, а система эскроу-счетов сделала период согласования документации более долгим. Эти моменты пока что затормозят жилищное строительство в регионах, в том числе на сельских территориях».

При этом Демин подчеркнул, что в регионах совсем иные требования со стороны платежеспособных заемщиков.

«Доходы граждан в крупных городах и на селе значительно отличаются. Сильно варьируются и цены на квадратные метры и сотки. Поэтому если предлагается использовать льготную ипотеку как стимулятор застройки сельских территорий и способ привлечения туда средств граждан, то кредитные условия по каждому региону должны быть сформированы индивидуально, — сказал эксперт. — Строительный рынок на сегодня в руках крупных застройщиков, которые смогли выиграть на пике льготной ипотеки. В регионах же в основном всегда трудились небольшие компании. Сначала с переходом на эскроу-счета им стало сложно получить одобрение банков, малый строительный бизнес остался без денег. В пандемийный год такие застройщики лишились еще и рабочей силы — трудовых мигрантов».

По словам Демина, привлечь на застройку сельской местности надежных подрядчиков можно, но им необходимы для этого условия.

«В первую очередь новым объектам потребуется газификация, а в нашей стране, она, увы, далеко не повсеместная. В отдаленной местности еще есть большие сложности логистического плана, а ведь любая стройка — это в первую очередь бесперебойное снабжение материалом. Всю эту смежную инфраструктуру следует предварительно развить на селе, тогда мы получим доступную цену квадратного метра, которая будет привлекательной в совокупности с льготной ипотекой», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в строительстве Дмитрий Котровский призвал правительство РФ разработать план по укреплению перспективных сельских образований.

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