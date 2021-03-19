Нур-Султан, , 11:19 — REGNUM По состоянию на 19 марта вакцину от коронавируса в Казахстане получили более 100 тыс. человек. Об этом 19 марта написал министр здравоохранения республики Алексей Цой на своей странице в Facebook.

По его словам, в регионы Казахстана поставлено 145 тыс. доз вакцин против коронавируса, до конца марта планируется направить еще 150 тыс. доз.

В настоящее время вакцину получили 63 тыс. медицинских работников, 22 тыс. учителей, 7 тыс. сотрудников правоохранительных органов и 8 тыс. других категорий граждан.

Цой отметил, что в апреле планируется вакцинировать 1 млн человек. Препарат получат пациенты с хроническими заболеваниями, лица старше 65 лет и другие категории граждан.

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