Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Американская тюнинговая компания Lingenfelter представила «пакет» модернизаций для кроссовера Chevrolet Blazer. Об этом сообщается на сайте Muscle Cars And Trucks.

Новинка получила индекс 2LT. Пакет модернизации для двигателя 3.6 V6 включает в себя нагнетатель Edelbrock TVS1740 и высокоэффективный промежуточный охладитель.

Отмечается, что после установки комплекта авто полностью соответствует требованиям по выбросам в 50 штатах Соединённых Штатов.

Если обычный Chevrolet Blazer с мотором V6 объёмом 3,6 л имеет максимальную производительность 308 л. с. (366 Нм), то после модернизации этот показатель увеличивается примерно на 40%, до 431 л. с. (512 Нм).

Ранее стало известно, что компания General Motors готовит премьеру обновленной версии удлиненного кроссовера Chevrolet Blazer с двухлитровым турбомотором мощностью 230 л. с., который работает с 48-вольтовым стартер-генератором.

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