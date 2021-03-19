Джакарта, , 11:18 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, сопредседатель группы взаимодействия COVAX, заявила, что глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против коронавируса, инициированный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), помог 46 странам получить вакцину, сообщает Antara.

«Со времени нашей последней встречи мы стали свидетелями значительного прогресса: программа вакцинации началась как минимум в 131 стране, а COVAX помог доставить более 28,3 млн доз вакцины в более чем 46 стран. Все это вселяет надежду. Давайте продолжим работать вместе, чтобы сохранить этот импульс», — заявила глава МИД Индонезии.

Участие Индонезии в фонде COVAX имеет важное значение, поскольку оно способствует усилиям по достижению цели Индонезии по вакцинации 181,5 млн человек к марту 2022 года. Индонезия получила 1 113 600 доз вакцины AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии хочет, чтобы кризис в Мьянме обсудили на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия соберёт саммит АСЕАН из-за ситуации в Мьянме