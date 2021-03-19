Владивосток, , 11:21 — REGNUM Сотрудники МЧС РФ по Приморском краю наградили школьника из Владивостока, который спас своего друга, провалившегося под лед. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным пресс-службе, инцидент произошел 1 января 2020 года во Владивостоке, когда школьники гуляли в районе Спортивной Набережной и вышли на лед. После этого один из них пошел дальше, несмотря на попытки друга его остановить, и полностью провалился под лед.

«Не растерявшись и, не теряя ни минуты времени, Никита бросился спасать друга. Вытащив Тимура из воды, он принялся помогать ему отжимать одежду. На протяжении всего времени нахождения на улице, Никита подбадривал и заставлял Тимура активно двигаться», — говорится в сообщении.

Также указывается, что отвага и готовность прийти на помощь 15-летнего Никиты, а также его умение быстро принимать решения, спасли жизнь его другу.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта стало известно, что в Усть-Куломском районе Коми под лед провалился двухлетний мальчик, спасти ребенка не удалось.