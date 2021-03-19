Владивосток, 19 марта, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС РФ по Приморскому краю наградили школьника из Владивостока, который спас своего друга, провалившегося под лед. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

25.mchs.gov.ru Награждение Никиты

По данным пресс-службы, инцидент произошел 1 января 2020 года во Владивостоке, когда школьники гуляли в районе Спортивной Набережной и вышли на лед. После этого один из них пошел дальше, несмотря на попытки друга его остановить, и полностью провалился под лед.

«Не растерявшись и не теряя ни минуты времени, Никита бросился спасать друга. Вытащив Тимура из воды, он принялся помогать ему отжимать одежду. На протяжении всего времени нахождения на улице, Никита подбадривал и заставлял Тимура активно двигаться», — говорится в сообщении.

Также указывается, что отвага и готовность прийти на помощь 15-летнего Никиты, а также его умение быстро принимать решения, спасли жизнь его другу.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта стало известно, что в Усть-Куломском районе Коми под лед провалился двухлетний мальчик, спасти ребенка не удалось.