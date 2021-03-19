Гай, Оренбургская область, , 11:18 — REGNUM В Оренбургской области вынесен приговор двум жителям Челябинска. Они признаны виновными в крупной краже из магазина бытовой техники, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Преступление совершено в городе Гай в январе 2020 года. Установлено, что мужчины приехали в Гай для покупки автомобиля. Неожиданно у них возник замысел украсть мобильные телефоны из магазина, который находился на первом этаже жилого дома. Ночью злоумышленники проникли в подвал дома, с помощью лома пробили отверстие в складское помещение торгового объекта и похитили 36 мобильных телефонов, планшетный компьютер и фитнес-браслет. Ущерб оценивается в 640 тыс. рублей. Украденные гаджеты были вывезены в Челябинск.

Челябинцы признали свою вину и частично компенсировали нанесенный ущерб. Гайский городской суд мужчин к одному и двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год. Приговор суда в законную силу не вступил.