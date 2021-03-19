Калуга, 19 марта, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Калуге вечером 18 марта 13-летний мальчик попал под колёса автомобиля ВАЗ 2115, за рулём которого находился 18-летний ученик автошколы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России.

40.mchs.gov.ru Место ДТП

Учащийся автошколы под контролем инструктора, находившегося на соседнем сидении, ехал по улице Салтыкова-Щедрина. На нерегулируемом пешеходном переходе начинающий водитель не успел затормозить и наехал на ребёнка. C места ДТП пострадавший мальчик был госпитализирован в травматологическое отделение детской клинической областной больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге с начала 2021 года зафиксировано 11 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в результате которых один ребёнок погиб и 12 получили травмы. За аналогичный период 2020 года произошло шесть ДТП, в которых один ребенок погиб и пять пострадали.