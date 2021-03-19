Махачкала, , 11:15 — REGNUM Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов официально сообщил о завершении спортивной карьеры. Он поблагодарил главу организации Дэйна Уайта и всех членов команды, пообещав никогда не забыть доброго отношения к нему.

«Дана Уайт, большое тебе спасибо, брат, и всей команде UFC за возможность проявить себя. Вы, ребята, навсегда изменили жизнь многих благодаря этому виду спорта», — написал спортсмен на своей странице в Instagram.

Официальный уход Нурмагомедова с октагона подтвердил и сам глава UFC Дэйна Уайт.

«Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за всё, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг», — написал он 19 марта на своей странице в Twitter.