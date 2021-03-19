Самара, , 11:13 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие с двумя грузовиками произошло на трассе в Самарской области. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сообщается, что вечером 18 марта на 70 км автотрассы «Подъезд к Оренбургу от М5 «Урал» произошло столкновение грузовиков «Вольво», за рулем которого находился 46-летний мужчина и КамАЗа, под управлением 54-летнего водителя.

Отмечается, что водитель отечественного автотранспортного средства получил травмы и был доставлен в медучреждение. У одного из грузовиков оторвало кабину.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области автомобиль врезался в столб.