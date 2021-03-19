Москва, , 11:11 — REGNUM В Госдуме предлагают изменить законодательство и требования к закупкам продуктов питания для детей в больницах, школах, детсадах, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.

Прежде всего, по словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой («Единая Россия»), предлагается «усилить позиции, связанные с закупкой продуктов питания, для всех детских учреждений».

«Мы предлагаем установить особенности закупки и установить приоритет критерия качества, а не цены», — сказала парламентарий в ходе заседания президиума Совета законодателей, отметив, что это должно найти отражение и в договорах, и в контрактах.

Предлагается ввести требование товарного знака производителя.

Кроме того, по ее мнению, по закупкам продуктов питания не нужно ждать множества нарушений, «достаточно одного грубого нарушения для расторжения контракта».

Также среди рекомендаций — установить порядок назначения максимальной начальной цены, так как искусственное занижение приводит к проблемам со здоровьем у детей.

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