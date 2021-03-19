Екатеринбург, , 11:23 — REGNUM До конца 2022 года в Екатеринбурге проведут замену более 600 лифтов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Большую часть (500 из 600) лифтовых кабин заменят в рамках региональной программы капремонта. Ещё 160 подъёмников смонтируют на деньги городского и областного бюджетов, будут также привлечены деньги жителей (не менее 15% от стоимости кабин и работ по монтажу).

Ранее в мэрии заявляли, что замене подлежат 2 тыс. из 11 тыс. лифтов в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин заявлял, что в Екатеринбурге «практически решена» проблема с заменой лифтов.

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