Канберра, , 11:06 — REGNUM Страны Европейского союза не должны отказывать в поставках вакцин от коронавирусной инфекции развивающимся государствам, которые отчаянно нуждаются в них, как нуждается Папуа — Новая Гвинея. Об этом 19 марта заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, сообщает издание The Australian.

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«Это неправильно со стороны развитых европейских стран», — подчеркнул председатель австралийского правительства, комментируя отсутствие ответа от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на его обращение к властям Евросоюза с просьбой разрешить внеочередную поставку 1 млн доз вакцины AstraZeneca из заказанных Австралией объёмов для Папуа — Новой Гвинеи, где зафиксирована вспышка COVID-19.

Моррисон отметил, что Австралия будет «очень активно заниматься этим вопросом» и обратится к странам Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США и Япония) для организации поставки вакцин в Папуа — Новую Гвинею в рамках обязательств по обеспечению стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявил, что власти Австралии окажут помощь Папуа — Новой Гвинее, где зафиксирован резкий прирост случаев заражения коронавирусом. Соответствующее решение последовало после обращения премьер-министра этой страны Джеймса Марапе с просьбой о помощи. Пейн добавил, что уже организовано прибытие в Папуа — Новую Гвинею группы AUSMAT (многопрофильные медицинские бригады).