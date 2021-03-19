Химки, Московская область, 19 марта 2021, 11:06 — REGNUM В подмосковных Химках в результате «хлопка» произошло обрушение межкомнатных перегородок, сообщили 19 марта в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
Сообщение о происшествии поступило дежурным в 10:24, в 10:35 на место прибыло подразделение, которое установило, что «произошел хлопок неизвестного происхождения».
«В результате хлопка произошло обрушение межкомнатных перегородок», — рассказали в МЧС.
Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл в девятиэтажке на улице Зелёная.