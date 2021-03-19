Новосибирск, 19 марта, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 19 марта, задержали заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Сергея Ставицкого. В министерстве транспорта работают следователи.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«Подтверждаем факт проведения следственных действий. Структуры правительства оказывают правоохранительным органам содействие, какие-либо комментарии могут быть даны после окончания расследования», — сообщил «НГС Новостям» начальник отдела пресс-службы правительства Новосибирской области Роман Кулаковский.

По данным источников «РБК Новосибирск», следственные действия связаны с расследованием уголовного дела в отношении руководителя территориального управления автодорог, которого подозревают в коррупции.