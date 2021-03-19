Казань, 19 марта 2021, 11:11 — REGNUM Жители Татарии обеспокоены выпавшим накануне снегом желтого цвета. Соответствующие фото‑ и видеоматериалы стали публиковаться в соцсетях. Республиканский Гидрометцентр дал свою оценку произошедшему.
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По данным наблюдательной сети подобное явление (желтый снег) 18 марта отмечалось на метеорологической станции Азнакаево.
Аналогичное явление отмечается и по данным метеорологических наблюдений соседних с Татарией субъектов (Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях), добавили в Гидрометцентре по РТ.
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