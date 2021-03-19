Казань, , 11:11 — REGNUM Жители Татарии обеспокоены выпавшим накануне снегом желтого цвета. Соответствующие фото‑ и видеоматериалы стали публиковаться в соцсетях. Республиканский Гидрометцентр дал свою оценку произошедшему.

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По данным наблюдательной сети подобное явление (желтый снег) 18 марта отмечалось на метеорологической станции Азнакаево.

« Данное явление обусловлено тем, что на территорию Республики Татарстан по южным траекториям перемещается воздушная масса с территории Нижней Волги и Казахстана, где отмечались пыльные бури. Песок и пыль, поднимаемые в атмосферу ветром, по мере перемещения воздушной массы постепенно оседают вместе с выпадающим снегом на подстилающую поверхность, придавая ей желтоватый оттенок », — говорится в сообщении.

Аналогичное явление отмечается и по данным метеорологических наблюдений соседних с Татарией субъектов (Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях), добавили в Гидрометцентре по РТ.

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