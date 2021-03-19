Оренбург, , 11:06 — REGNUM В Оренбургской области в 2020 году страховщики собрали премии на 9,1 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом объем вырос на 13%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе оренбургского отделения Уральского главного Управления Центробанка РФ, отметив, что в целом по России динамика существенно меньше — 4%.

Основными драйверами роста стали страхование жизни и личное страхование. За год сумма страховых премий в сегменте страхования жизни увеличилась за год на 21% и составила 3,2 млрд рублей. Популярность этого вида страхования эксперты объясняют повышенным спросом оренбуржцев на продукты накопительного страхования жизни. На фоне снижения ставок по депозитам граждане стали более активно искать альтернативные, потенциально более доходные инструменты финансового рынка.

Сумма страховых премий в личном страховании выросла за год на 34% и превысила 1,9 млрд рублей. Наибольший рост показали виды страхования от несчастных случаев и болезней — 53% (1,6 млрд рублей). Это связано с увеличением темпов кредитования, в основном ипотечного, когда заемщики страхуются от возможных рисков. Рынок добровольного медицинского страхования на фоне пандемии сократился на 10%, что в первую очередь было вызвано снижением спроса на программы медицинского страхования со стороны граждан и компаний.

В 2020 году у оренбуржцев пользовалось популярностью страхование имущества. Объем собранных взносов в этом сегменте вырос на 5%, до 1,5 млрд рублей.

По итогам года выплаты по договорам страхования составили 4,2 млрд рублей, что на 39% больше, чем годом ранее. Отмечен значительный рост выплат по договорам страхования жизни (на 77%) и страхования имущества (в 2,5 раза).