Брянск, , 11:19 — REGNUM 83 новых носителя коронавируса выявлены в Брянской области 19 марта. Это на три меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрированы три летальных исхода, выздоровели ещё 106 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области подтверждены 34 549 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 33 782 человека. Осложнения, вызванные COVID-19, стали причиной смерти 279 пациентов.

За минувшие сутки лаборатории региона проверили 1712 тестов, всего выполнены 483 695 исследований.