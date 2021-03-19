Санкт-Петербург, 19 марта, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Музей городской скульптуры в Санкт-Петербурге переедет со второго этажа Благовещенской церкви, который отдали в безвозмездное пользование Русской православной церкви, в Дом Строгановых на Невском проспекте, 19, сообщили в Смольном. Сейчас в этом здании расположен бизнес-центр «Строгановский». Будет ли музей переоборудовать офисные помещения под музейные и каким образом, не уточняется, площадка лишь названа «современной».

Дарья Драй ИА REGNUM 3 Невский проспект

"Музей получает помещение в самом сердце города — на Невском проспекте. Уверен, что в скором времени и петербуржцы, и туристы увидят там современную интересную экспозицию», — сказал губернатор Александр Беглов.

Смольный также утверждает, что решение было принято во взаимодействии с комитетом по культуре «в рамках развития музея». До конца следующей недели музею должны передать ключи от нового помещения площадью более 400 кв. метров. Музей планирует наладить сотрудничество с расположенным напротив Центром искусства и музыки библиотеки им. Маяковского: проводить совместные просветительские мероприятия, лекции, образовательные сессии. Таким образом, в центре города появится новый музейно-библиотечный кластер, надеется Смольный. Теперь музей разрабатывает концепцию экспозиции на новой площадке.

Напомним, переезжать Музею городской скульптуры пришлось, потому что РПЦ потребовала себе Благовещенскую церковь, где богослужения не проводили с 1930-х годов, а также Лазаревскую и церковь Тихвинской иконы Божией Матери. Все они расположены на территории Александро-Невской лавры. Заметим, в 2013 году РПЦ уже пыталась получить в свое распоряжение Благовещенскую церковь, тогда против официально выступили члены Совета Федерации от Петербурга Валентина Матвиенко и Людмила Косткина.

В помещении Благовещенской церкви находится Благовещенская усыпальница, которая входит в состав Музея городской скульптуры, и сюда в течение почти сотни лет переносили надгробия именитых соотечественников, имеющие ценность для истории и культуры, как и в Лазаревскую церковь после появления музея. В церкви Тихвинской иконы Божией Матери располагается Некрополь мастеров искусств.