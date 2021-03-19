Краснодар, , 11:02 — REGNUM Краснодарское ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» («ЮМК Банк») лишилось лицензии по решению регулятора 19 марта 2021 года. ИА REGNUM выяснило, кому принадлежала кредитная организация, занимавшая к моменту отзыва лицензии 222-е место в банковской системе РФ.

Центробанк России обосновал свои действия в отношении «ЮМК Банка» тем, что у последнего в ссудном портфеле сформировалось более 70% низкокачественной задолженности. Это объясняется тем, что банк, по мнению регулятора, был ориентирован на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний.

По открытым данным, ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» имело филиалы в Краснодарском крае, в Ростовской области и Ставропольском крае.

По данным ЕГРЮЛ, собственниками ООО «ЮМК банк» являются ООО «Лантер» с долей 50%, Наталья и Олег Макаревичи с общей долей 36%, ООО «Кубаньторгодежда-2» с долей 6%, Евгений Реушенко — 5% и Алексей Шипулин — 3%.

Наталья Макаревич — председатель совета директоров. Компания «Лантер» основана в 2008 году в Пятигорске (Ставропольский край) для розничной торговли преимущественно пищевыми продуктами. На 90,91% фирма принадлежат Наталье Макаревич, оставшаяся часть у ООО «Металлглавснаб-1» (собственник — всё та же Макаревич). В её активе также имеются ещё несколько компаний, в том числе иркутское ООО «Рентатранс» (аренда грузового автомобильного транспорта с водителем).