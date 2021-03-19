Самара, , 11:05 — REGNUM Водитель легкового автомобиля погиб в результате наезда на столб в Самарской области. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что днем 18 марта на 153 км автотрассы Бугуруслан — Самара автомобиль «Фольксваген Пассат», за рулем которого находился мужчина 1987 года рождения, врезался в опору ЛЭП.

Отмечается, что мужчина получил не возместимые с жизнью травмы. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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